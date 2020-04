Condições climáticas favorecem a produção de grãos no Tocantins na safra 2019/2020

Segundo projeções da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), publicadas no site da Companhia, as condições climáticas vêm favorecendo as lavouras de grãos nas principais regiões produtoras do Tocantins. A perspectiva é que os níveis de produtividade apresentem bom desempenho nesta safra, sobretudo para as lavouras de soja e milho, que impulsionam o volume total, e devem garantir mais um recorde na safra de grãos do país.

Para o presidente da Cooperativa Industrial do Tocantins (Coapa), Ricardo Khoury, as condições climáticas foram favoráveis à produtividade das safras de grãos no Tocantins.

Na avaliação do presidente da Associação dos Produtores de soja e milho do Tocantins (Aprosoja), Maurício Buffon, “no geral, a safra 2019/2020 pode ser considerada boa na maior parte das regiões produtoras de soja, que sofreu um pouco com o período de estiagem que ocorreu no período de 25 de novembro a 26 de dezembro, vindo a se recuperar depois disso”, explica.

A gerente de Agrometeorologia da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), a engenheira agrônoma, Denise Gomes, lembra que as previsões de especialistas durante o 5° Encontro para apresentação das tendências Agroclimatológicas, realizado pela Seagro, no segundo semestre de 2019, foram bastante assertivas em relação ao comportamento do clima para a safra 2019/2020. “Essas informações auxiliaram o produtor rural no planejamento da semeadura e contribuíram para o alcance de bons níveis de produtividade nas lavouras”.

No mesmo raciocínio, o engenheiro agrônomo, também da estrutura da Seagro, Alexandre Barreto, diz que: “as informações meteorológicas mostram-se bastante úteis ao planejamento das atividades agropecuárias, pois proporcionam uma base segura para a tomada de diversas decisões inerentes aos processos produtivos no campo”.

De acordo com os dois técnicos da Seagro, o produtor rural deve adotar como hábito, a coleta, o processamento e o armazenamento de dados meteorológicos, isto torna-se possível com a instalação de uma estação meteorológica na propriedade rural. Atualmente a existência de uma estação meteorológica na propriedade é fundamental para auxiliar diversas atividades no campo como irrigação, manejo do solo e pulverizações, tornando-se uma ferramenta indispensável para o processo produtivo.