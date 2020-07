Com o tema Afrofuturismo, FCP promove Live e exposição virtual de Obras de Alunos de Artes Visuais

Em todo o final de semestre letivo os corredores do Salão de Exposição da Fundação Cultural de Palmas são tomados de obras de arte resultantes da produção dos cursos de artes visuais do Centro de Ensino e Treinamento Artístico. Esse semestre, em razão da pandemia por Covid 19, as telas irão sair do espaço físico para o virtual, na exposição coletiva online, ‘Afrofuturismo’, que será aberta nesta quarta-feira, 22, às 16h, com uma live no Instagram da FCP (@fcp.Palmas) que contará com a participação do artista plástico, Marcos Dutra.

Na exposição, as imagens dos quadros produzidos pelos alunos de artes visuais no decorrer no semestre serão postadas no feed do Instagram e Facebook da Fundação Cultural de Palmas, e a partir das 16h, o instrutor Ronan Gonçalves fará um bate-papo ao vivo com o artista plástico, referência no Tocantins, Marcos Dutra.

A produção apresentada é resultado do trabalho realizado pelos ‘Encontros de Ateliês remotos’, aulas realizadas via plataforma digital, nesse período da pandemia. “O desafio da Mostra nesse momento é aproximar ainda mais os visitantes do Salão de Exposições da FCP que consomem o espaço ativamente e que agora poderão ter acesso à produção artística apresentada por vigorosas introspecções sensíveis”, afirma Ronan Gonçalves.

De acordo com o instrutor, “a escolha do tema Afrofuturismo traz à tona as discussões sobre a arte artesanal ancestral contemporânea e a profunda nova arte espacial. A partir das discussões, cada aluno criou em seus isolamentos pinturas acrílica, aquarela, colagem e outras em diferentes estilos”.