Com o empenho do Governo do Tocantins, os três maiores municípios do Estado já contam com leitos de UTI-Covid

Na semana em que o Tocantins registra mais de mil casos de Covid-19, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES/TO), instala mais 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para pacientes com a doença. Os novos leitos de UTI-Covid estão no Hospital Regional de Gurupi (HRG), na região sul do Estado, e somadas às 42 unidades já habilitadas pelo Ministério da Saúde (MS) e mais duas pediátricas em funcionamento no Hospital Geral de Palmas (HGP), o Tocantins totaliza 54 leitos SUS disponíveis para atender a população tocantinense.

A distribuição dos leitos é feita de forma estratégica para que nenhuma região fique sem assistência. São 18 unidades no HGP, sendo 16 UTI adulto e 2 pediátricas; 6 no Hospital Infantil Público de Palmas (HIPP); 10 no Hospital Regional de Araguaína (HRA); 10 no Hospital Dom Orione (HDO), também em Araguaína, e agora as 10 do Hospital Regional de Gurupi (HRG).

“Este é o resultado de um trabalho contínuo de gestão com o Ministério da Saúde e da dedicação de todos os nossos técnicos em agilizar os processos para proporcionarmos à população tocantinense a segurança de um sistema de saúde que atenda suas demandas”, enfatiza o titular da Secretaria de Estado da Saúde, Dr. Edgar Tollini .

Além das UTIs em funcionamento, a SES recebeu do Ministério da Saúde parte dos equipamentos necessários para instalação de 10 novos leitos no HGP e trabalha na montagem de mais outros 7 previstos no HRA.

Ocupação

Nesse sábado, 16, o Sistema Único de Saúde do Tocantins contabiliza 22 leitos de UTI-Covid ocupados, sendo 14 no HGP e oito no HRA.