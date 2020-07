Com instalação de abatedouro, produtores rurais de Palmeirante investem na produção de frango caipira

Inaugurado nessa sexta-feira , 17, o Abatedouro de Aves de Palmeirante, no norte do Estado, traz grandes expectativas ao agricultor familiar interessado em investir no setor de Avicultura. Fruto de uma parceria entre a prefeitura Municipal, a Associação dos Agricultores Familiares e Extrativistas de Palmeirante (Aprante), e recurso Federal da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a agroindústria tem capacidade de abate de 500 frangos por dia. Atividade que vai garantir ainda a oportunidade de 40 vagas empregos para a população local.

Dário Souza do Nascimento, da Chácara Bonfim, é um dos produtores que está investindo na criação de frango caipira para garantir o sustento da sua família. Em parceria com uma empresa privada, ele iniciou em junho a criação de 1 mil pintinhos. Ainda em fase de desenvolvimento, a expectativa é realizar o abate no início de setembro, quando, na fase adulta, as aves alcançam o peso superior a dois quilos, encerrando o ciclo de produção que é de 90 dias.

“Essa é a primeira vez que trabalho com a finalidade comercial na criação de frango caipira, e com essa quantidade, de mil aves. Estou bem satisfeito e otimista com esse trabalho, principalmente agora com a inauguração do abatedouro no nosso município, as parcerias que tem nos apoiado”, frisou o produtor, lembrando ainda que o produto virá com a certificação do Selo de Inspeção Estadual (SIE), emitido pela Agência de Defesa Agropecuária.

O produtor João Coelho Souza Neto, da Chácara Por do Sol, também está com uma estrutura de mil aves no período de vazio sanitário para o abate nos próximos dias e já prevê aumentar a estrutura de alojamentos para a próxima criação. “Hoje, com o abatedouro e as parcerias firmadas nos temos a garantia de que produto vai ser vendido, antes a gente produzia pouco e só conseguia comercializar no mercado local, feiras e de porta em porta. Agora, com o acompanhamento técnico, com selo de inspeção estadual a gente tem a oportunidade de comercializar no Estado todo, então já penso em aumentar a estrutura e plantel de aves”, afirmou.

Quem também foi beneficiada pela instalação da nova agroindústria na cidade é a moradora Ana Maria, que conseguiu uma vaga de emprego e está aproveitando a oportunidade para se qualificar. “Esse abatedouro mudou a minha vida desde o dia que começou a funcionar. Muitos precisam de uma oportunidade de emprego e agora estão tendo. Estamos sendo qualificados para trabalhar em qualquer outra empresa”, destacou.

Satisfeito com as oportunidades geradas, o prefeito Charles Dias, explica que a criação desse abatedouro é um anseio da comunidade para criar oportunidade de geração de renda e empregos e uma forma também de o município se destacar na produção de agroindústrias familiar, se tornando referência estadual na produção de aves caipira. “Hoje nós temos dois modelos de produção, um em regime de parceria com a empresa privada Caipirão, onde o empresário entra com o frango, a ração e os insumos, e o outro modelo, onde o próprio produtor desenvolve todo o processo. Nesta, o produtor vai contar com o apoio da Associação dos Agricultores, a Aprante, que desenvolve o projeto Mais Caipira, na parte de investimento e disponibilidade de mão de obra para execução das atividades do abatedouro. Esses produtores da agricultura familiar vão trabalhar com a marca Da Roça”, explicou.

Na solenidade de inauguração, o gestor da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, e presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), Thiago Dourado, ressaltou a preocupação do governador Mauro Carlesse ao pequeno produtor rural, neste momento de pandemia, com a realização de entregas de cestas básicas e a disponibilização de linhas de crédito para fomentar o setor agrícola.

“O governador já determinou à Agência de Fomento a criação de linhas de crédito específicas para os pequenos produtores, onde serão disponibilizados R$ 5 milhões em projetos agrícolas, o Ruraltins também está muito focado em parcerias com todos os bancos para disponibilizar linhas de crédito, e o plano Safra também já anunciou a disponibilização de R$ 14 bilhões para a agricultura familiar. Então todos os produtores que quiserem realizar seus projetos, a gente vai estar no Ruraltins para assistir e fazer esse movimento necessário para que os seus projetos sejam realizados e esse produtor consiga avançar na sua produção”, ressaltou o gestor.