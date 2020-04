Com alunos em isolamento social, Cmei da Capital usa rede social para promover atividades recreativas e pedagógicas aos alunos

Com o isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), manter as crianças em casa entretidas, longe das salas de aula, não é tarefa nada fácil para pais e responsáveis. E foi pensando em minimizar um pouco o impacto da perda de aulas durante esse período que um grupo de professoras comprometidas com a educação decidiram criar alternativas, visando manter as crianças em atividade mesmo à distância.

As professoras do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Carrossel decidiram produzir vídeos educativos e interativos para amenizar a ansiedade das famílias e crianças. Segundo a supervisora pedagógica Ivânia Ribeiro, responsável por alimentar a rede social (instagram) do Cmei, a ideia da ação educativa partiu da professora Denise e logo recebeu a adesão das demais professoras. “A partir daí, cada uma passou a gravar vídeos com mensagens de incentivo e conscientização quanto aos cuidados com o coronavírus, de contação de histórias, de músicas com movimentos e expressões corporais e de brincadeiras”, explicou ela.

A supervisora conta que o objetivo da ação é fortalecer o vínculo afetivo e educativo nesse período de quarentena onde as crianças assistem os vídeos educativos e lúdicos e são desafiadas a apresentar um retorno por meio de atividades a serem desenvolvidas com a família para serem publicadas na rede. “O meu papel é apoiar, incentivar e alimentar as redes sociais divulgando nossas ações para que o árduo trabalho de todos seja reconhecido”, destacou Ivânia.

Segundo a supervisora, o trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe do Cmei Carrossel não conta como hora aula, mas serve para manter as crianças assistidas de alguma forma com ações educativas, além de levar alegria, esperança e amor por meio de atividades significativas para o universo infantil. “Os pais têm participado ativamente da ação e o Cmei Carrossel tem conquistado credibilidade, respeito e muitos elogios. O número de seguidores em nossa rede dobrou, temos em torno de quase mil acessos e interações como curtidas e comentários positivos. E o mais importante, nossas crianças interagindo com ações educativas”, comemora.

As atividades educativas e lúdicas publicadas diariamente são planejadas e pensadas para atender todas as crianças matriculadas no Cmei, desde a Educação Infantil até o os primeiros anos do Ensino Fundamental, da faixa etária de três a sete anos.

Para conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido pelas educadoras do Cmei Carrossel é só acessar a rede social da unidade educacional no instagram @cmeicarrossel. O material postado na rede é todo produzido pelas professoras, com seus celulares e com a criatividade de cada uma, utilizando diversas estratégias para promover os desafios educativos e obter o feedback das famílias.