Com 4.561 contratações formais, Gurupi obtém o maior estoque de empregos do Tocantins

A cidade de Gurupi foi destaque na geração de empregos no Tocantins em 2019, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, divulgados na última sexta-feira (24). A Capital da Amizade e da Prosperidade teve o maior aumento no estoque de empregos entre as cinco maiores cidades do Estado.

Os dados do Caged mostram que em Gurupi, no ano passado, foram totalizadas 4.561 contratações formais. Com isso, Gurupi obteve um aumento de 4,47% nos vínculos com carteira assinada, em relação a 2018. A estatística aponta que a Capital da Amizade e da Prosperidade foi a cidade com maior aumento no estoque de empregos entre as cinco maiores do Tocantins em 2019.

Para o Prefeito Laurez Moreira, o crescimento de empregos na cidade se deve ao empenho da gestão municipal nos últimos anos em tornar Gurupi atraente para se investir. “Gurupi hoje está estruturada, recebeu dezenas de obras públicas em todas as áreas da administração e naturalmente esse cuidado com a cidade tem despertado investimentos do setor privado, que colaboram para geração de mais empregos e qualidade de vida para a população. Em 2020 a tendência é que os números sejam ainda mais positivos”, avaliou o prefeito.

Investimentos

Somente obras da Prefeitura de Gurupi, foram concluídas e entregues mais de 20 em 2019. Além disso, o município também investiu na estrutura do Parque Agroindustrial (PAIG), desde a pavimentação asfáltica até internet de boa qualidade, tornando-o o mais atraente do Estado para se instalar. Com isso, novas empresas têm buscado parcerias com a Prefeitura e anunciado investimentos na cidade.

Mais obras em 2020

Para este ano a expectativa da gestão é que os investimentos aumentem no município. Muitas obras já foram anunciadas pela Prefeitura de Gurupi para o decorrer do ano nas áreas da saúde, educação, desenvolvimento econômico, infraestrutura, esporte e lazer.

No setor privado, grandes empreendimentos serão realidade em 2020 e estão com construções em andamento, como o Condomínio Park Resedá e o Shopping Araguaia, entre outros investimentos de grandes empresas no município.