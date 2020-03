Circo os Kaco oferece aulas gratuitas de Arte Circense e Capoeira Angola em Taquaruçu; aulas começam hoje, 16

Estão abertas as inscrições para as aulas de arte circense e capoeira angola oferecidas pelo Circo Os Kaco em Taquaruçu. As aulas começam nesta segunda-feira, 16, são totalmente gratuitas e todos, a partir de nove anos podem participar. Os cursos serão realizados na sede do Os Kaco em Taquaruçu no seguinte endereço: 2ª Avenida, Quadra 45 – Taquaruçu.

O projeto Arte e Cidadania no Circo faz parte do programa de responsabilidade socioambiental do Circo os Kaco, que acontece desde 2013. Este ano o projeto conta com o patrocínio da Prefeitura de Palmas, através do edital do Fundo Municipal de Cultura promovido pela Fundação Cultural de Palmas e Conselho Municipal de Cultura.

Para realizar a inscrição, basta comparecer à sede do circo em Taquaruçu, portando cópia do RG e CPF do participante ou do responsável, e preencher o formulário de inscrição. Serão 15 vagas disponibilizadas até dia 17 de Março.

As aulas de capoeira acontecerão nas segundas, quartas e sextas, às 19 horas, comandadas pelo Grupo Só Angola – Associação de Capoeira Angola do Estado de Goiás (@so.angola). Já as aulas de Arte Circense, serão às terças e quintas em dois horários, às 9 horas e 19 horas. Todos, a partir de nove anos, podem participar.

Para mais informações: (63) 98101-9711,

Serviço

Projeto Arte e Cidadania

Aulas de artes circenses: terça e quinta, em duas turmas, às 9h e às 19h

Aulas de Capoeira Angola: segunda, quarta e sexta, às 19h

Inscrições gratuitas: cópia do CPF e RG do participante ou responsável e preenchimento do formulário de inscrição.

Local: Circo Os Kaco