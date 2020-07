Cinco mil famílias são tendidas com cestas básicas na região norte do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), dá prosseguimento à entrega de alimentos e itens de higiene para as famílias vulneráveis, impactadas pela pandemia da Covid-19, adquiridos por meio de recursos oriundos de emendas parlamentares de deputados estaduais. São 5.250 famílias beneficiadas, nesta semana, com distribuição de cestas básicas atendendo os municípios de Ananás, Aragominas, Araguaína, Araguanã, Aguiarnópolis, Babaçulândia, Carmolândia, Filadélfia, Itacajá, Juarina, Presidente Kennedy e Xambioá.

“Atendendo determinação do governador Mauro Carlesse, designamos coordenadores para acompanhar a distribuição dos kits. Os parceiros nesta ação são os Cras [Centros de Referência de Assistência Social] municipais, associações, institutos e entidades religiosas”, afirma o gestor da Setas, José Messias, que ressaltou ainda que para receber os kits os parceiros devem apresentar listas com a devida documentação das famílias que receberão as cestas básicas, e que os documentos servirão para prestação de contas. “O mais importante é que todas as famílias recebam o alimento que necessitam em suas casas, garantindo sua segurança alimentar e de seus filhos”, destaca o gestor.

A ação executada pelo Governo do Tocantins teve início com o Decreto n° 6.070, de 18 de março de 2020, quando o governador Mauro Carlesse determinou situação de emergência no Tocantins, em virtude dos impactos do novo Coronavírus. Até o momento, mais de 190 mil famílias já foram atendidas.

Sul e sudeste

Ainda de acordo com o secretário da Setas, José Messias, desde segunda-feira, 6, estão sendo atendidos com a ação os municípios de Aliança do Tocantins, Gurupi, Alvorada, Talismã, Sandolândia, Dueré, Lizarda, Cristalândia, Lagoa da Confusão, Paraíso, Formoso do Araguaia e Pugmil, nas regiões sul e sudeste do Tocantins, com mais de 3 mil cestas básicas.

Emendas parlamentares

Desde o início de junho deste ano, o Governo do Tocantins, por meio da Setas, vem entregando cestas básicas adquiridas por meio de recursos oriundos de emendas parlamentares de deputados estaduais, destinadas à população afetada pela pandemia da Covid-19.