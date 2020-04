Cidadania e Justiça recebe doação de itens de higiene da Universal nos Presídios

O casal de idosos, Manoel dos Reis Vieira, de 88 anos; e Tiadora da Silva dos Santos, de 80 anos, vivem no município de Pium, região centro-oeste do Tocantins, a cerca de 130 km de Palmas. Eles contaram que ficaram aliviados com a chegada das cestas básicas, pois estão em isolamento social e fazem parte do grupo de risco para a forma mais grave da doença Covid-19.

Em Pium, 44 idosos cadastrados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município receberam os alimentos.

Em pouco mais de 20 dias, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), já entregou mais de 10 mil cestas básicas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), de 100 municípios do Estado. A ação vem ocorrendo em decorrência da situação de emergência decretada pelo Governador Mauro Carlesse, em virtude do isolamento que visa evitar a disseminação da doença Covid-19, causada pelo novo Coronavírus, principalmente para a população inserida no grupo de risco. Nesta primeira etapa, as cestas básicas estão sendo destinadas à população idosa dos 139 municípios.

Segundo o secretário da Setas, José Messias Araújo, a entrega começou pelos idosos por estarem inseridos no grupo de risco da doença. “Por determinação do governador do Tocantins, Mauro Carlesse, a entrega começou pela população idosa, porque necessitam de cuidados especiais, precisando ficar em isolamento social”, afirmou. “O trabalho tem sido contínuo, se estendendo nos fins de semana e exigindo um grande esforço da equipe da Setas, que com determinação tem vencido as dificuldades para atender os mais necessitados”, destacou o gestor.

Bico do Papagaio

De acordo com o secretário executivo da Setas, Thiago Costa, 10 mil cestas já foram entregues para a população idosa de todo o Estado. “A distribuição das cestas básicas terá continuidade, nesta semana nos municípios da região do Bico do Papagaio. Em uma segunda remessa, serão contempladas, prioritariamente, famílias acompanhadas pelo serviço de Proteção Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif). E, em posteriores, os trabalhadores autônomos, ambulantes, mototaxistas, profissionais de evento, que estão sem trabalhar nesse período de isolamento social para evitar a disseminação da doença Covid-19”, afirmou. Thiago Costa explicou ainda que os mantimentos serão entregues para as secretarias de Assistência Social dos municípios, que ficam responsáveis pelo cadastro e pelas entregas às famílias necessitadas.

Municípios atendidos

Miracema, Paraíso, Couto Magalhães, Pequizeiro, Goianorte, Juarina, Barrolândia, Miranorte, Rio dos Bois, Tabocão, Guaraí, Presidente Kennedy, Colmeia, Itaporã, São Valério, Paranã, São Salvador, Jaú, Palmeirópolis, Colinas, Bandeirantes, Pau D’Arco, Arapoema, Bernardo Sayão, Aliança do Tocantins, Dueré, Formoso do Araguaia, Figueirópolis, Cariri do Tocantins, Gurupi, Peixe, Conceição do Tocantins, Arraias, Novo Alegre, Combinado, Lavandeira, Aurora, Taguatinga, Ponte Alta do Bom Jesus, Novo Jardim, Dianópolis, Taipas, Rio da Conceição, Almas, Porto Alegre, Natividade, Chapada da Natividade, Santa Rosa, Silvanópolis, Colinas, Nova Olinda, Araguaína, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia, Carrasco Bonito, Sampaio, Crixás, Santa Rita, Fátima, Oliveira de Fátima, Araguaçu, Sandolândia, Porto Nacional, Brejinho de Nazaré, Ipueiras, Lajeado, Tocantínia, Tupirama, Pedro Afonso, Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins, São Félix, Mateiros, Lagoa do Tocantins, Santa Tereza, Monte do Carmo, Centenário, Itacajá , Itapiratins, Recursolândia, Tupiratins, Brasilândia, Palmas (Aureny III), Palmas (Taquarussu), Rio do Sono, Aparecida do Rio Negro, Lizarda, Novo Acordo, Pium, Pugmil, Nova Rosalândia, Cristalândia, Lagoa da Confusão, Marianópolis, Caseara, Chapada de Areia, Monte Santo, Divinópolis, Abreulândia, Dois Irmãos e Araguacema.