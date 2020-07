CGE Tocantins realiza reuniões com ouvidorias setoriais do Poder Executivo Estadual

A Controladoria-Geral do Estado (CGE-TO), por meio da Ouvidoria-Geral (OGE), realiza até o próximo dia 16, reuniões com as ouvidorias setoriais dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual. O objetivo é fomentar a articulação, o assessoramento e a interação com as unidades.

As reuniões iniciaram no dia 29 de junho, com a previsão de atender todas as 36 unidades setoriais. Estas ocorrem em ambiente virtual, com duração de 40 minutos cada. Nessa quarta-feira, 8, a OGE se reuniu com os responsáveis pelas ouvidorias da secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) e da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto).

A ouvidora-geral do Estado, Juliana Gobbo de Oliveira, destaca que a ação faz parte de uma política de acompanhamento da gestão das ouvidorias que já era executada por meio de visitas técnicas. “Em vista da pandemia, não pudemos continuar com as visitas presenciais, mas por meio dos meios virtuais continuamos oferecendo suporte, esclarecendo dúvidas e passando orientações para facilitar o fluxo de trabalho dentro das ouvidorias”, complementa a ouvidora, que é acompanhada nas reuniões pela gerente de Articulação e Gestão de Ouvidoria da CGE-TO, Kíriam Martins Guedes.

Nas reuniões, é apresentada a minuta do Decreto Estadual que vai regulamentar a Lei Federal n° 13.460 de 26 de junho de 2017 e instituir o Sistema de Ouvidorias do Governo do Tocantins.

“Este é um trabalho de suma importância para o aprimoramento do atendimento às demandas do cidadão. Com isso, o Governo do Tocantins fortalece a sua missão institucional de transparência pública e a promoção do controle social, por intermédio da interação com os usuários dos serviços públicos”, comenta o secretário-chefe da CGE, Senivan Almeida de Arruda.

Encerramento

Os encontros terão como fechamento a live Mecanismos de Fortalecimento do Controle Social na Administração Pública, que será realizada no próximo dia 17, às 10 horas, pela CGE-TO, por meio da Ouvidoria-Geral do Estado. O link será divulgado posteriormente.