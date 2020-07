CETI conhece sistema de informação único MPRS

O Comitê Estratégico de Tecnologia de Informação (CETI) do Ministério Público do Tocantins reuniu-se na tarde desta quinta-feira, 16, por meio de videoconferência, com integrantes do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) a fim de conhecer o Sistema Único de Informação do Ministério Público (SIM) adotado por aquela unidade.

O SIM é um sistema eletrônico que concentra procedimentos extrajudiciais e judiciais e que passou a integrar também o Processo Judicial Eleitoral (PJe) e o Sistema Eletrônico da Execução Unificado (SEEU).

Na reunião, os membros do CETI tomaram ciência sobre o funcionamento e questões técnicas do sistema para que possam futuramente deliberar acerca da sua adoção no MPTO.

Participaram da exposição o Corregedor-Geral da instituição, Marco Antônio Alves Bezerra; o chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, Celsimar Custódio; os Assessores da PGJ, promotores de Justiça Paulo Alexandre Rodrigues de Siqueira e Cynthia Assis de Paula; o coordenador do Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional, promotor de Justiça Rodrigo Alves Barcellos; o presidente e a vice-presidente da ATMP, promotores de Justiça Luciano Casaroti e Jacqueline Orofino; e servidores da área de tecnologia da informação do MPTO.