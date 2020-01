Carnaval de Gurupi terá Lambasaia, Babado Novo, Batukerê, Forró de Elite e mais

O Carnaval está se aproximando e a Prefeitura de Gurupi já está com tudo preparado para realizar o melhor Carnaval da Região Norte do Brasil. Na noite desta sexta-feira, 24, foi realizado o lançamento do Carnaval 2020 com a apresentação de toda a programação. Nesta edição as principais atrações serão Babado Novo, Batukerê, Lambasaia, Forró de Elite e Zé Ricardo e Thiago, além das diversas bandas regionais que irão agitar a folia.

A noite de lançamento foi aberta com a Banda Xamego Meu, que animou e chamou o público para dançar. E em seguida a secretária de Cultura e Turismo, Zenaide Costa, e posteriormente a secretária de Comunicação, Luiza Rocha, apresentaram toda a programação do Carnaval de Gurupi 2020.

O prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, que fechou os anúncios da festa, convidou toda a comunidade para participar da folia. “O objetivo dessa festa de lançamento é mobilizar a população de gurupi, e também para que as pessoas que vêm de outros lugares possam se programar com antecedência, e já adentrar ao clima do carnaval. Estamos com tudo organizado para que mais uma vez a nossa folia seja um sucesso e esperamos toda a população gurupiense no circuito”, afirmou.

Esquenta de Carnaval

O carnaval de Gurupi já começa com os esquentas de carnaval, são vários shows com os artistas locais em diversos pontos da cidade para deixar ainda mais os carnavalescos no clima da folia. O primeiro esquenta ocorre neste domingo, 26, a partir das 15h, no Setor Vila Nova em frente ao bar Skinão com Beth Melo e Banda. Acompanhem as redes sociais da Prefeitura de Gurupi, os próximos esquentas serão divulgados em breve.

Programação

O circuito da folia será no mesmo endereço da edição 2019, na Avenida Pará em frente ao Centro Administrativo da Universidade de Gurupi – UnirG.

No dia 15 de fevereiro será realizada a escolha da Rainha e do Rei Momo. O evento acontece no palco do Centro de Convenções Mauro Cunha. Inicia às 16h com a Banda Mistura Nativa e às 20h com os Amigos do Samba.

O primeiro dia de carnaval, 21, a festa começará a partir das 16h com o desfile dos blocos da Saúde ao som da Banda Mistura Nativa, e do bloco dos idosos acompanhados pelo Grupo Motirô; a noite, no circuito da folia, se apresentarão Mário Souzza, Mil Wolts, Babado Novo e Paulinho Braga.

Sábado, 22, inicia o tradicional Matinê no Veneza, às 16h com Beth Melo e Banda. A partir das 21h a festa vai para o circuito com Xamego Meu e Sanfoneiros, Mil Wolts, Batukerê, Mistura Nativa, e Stênio e Rafael com a participação de Vitor Collins.

O matinê no Veneza continua no dia 23, no mesmo horário, com a banda Skema do Brasil; e o Festival Kids, que acontece no circuito da folia a partir das 17h. Continuando no circuito, às 21h começa com Xamego Meu, em seguida Skema do Brasil, Lambasaia, Forró de Elite e Frederico e Lorenzzo.

No dia 24, o matinê no Veneza será por conta do cantor Mário Souzza. E no circuito começará com a Banda Eclipse e Chico Chokolate, Zé Ricardo e Thiago e Z Dubai. No último dia da folia, 25, a banda Balança-í agitará o matinê no Veneza, e no circuito começa mais cedo, às 20h com a Banda Evangélica (AMEG), e a partir das 21h30 sobem ao trio Isaac Rodrigues, Max e Luan, Xamego Meu e Sanfoneiros, e os Amigos do Samba.

Carnatrevo

A folia no Povoado Trevo da Praia também começa no dia 21, às 21h30 com as Bandas Skenta e Tri Show e encerra no dia 22, com Banda Skenta, Nailson Lima e Cleitinho Fontana.

Expectativas

A cantora Deusa Pinheiro da Banda Xamego Meu, que representou os artistas regionais na noite de lançamento falou de suas expectativas para mais uma edição da tradicional folia gurupiense. “Hoje já sentimos a animação dos carnavalescos e esperamos que todos os dias desta festa linda sejam assim, estaremos lá, todas as atrações regionais, colocando a galera para dançar no circuito da folia”, disse.

“Estou muito feliz de mais um ano poder realizar esse trabalho e ver que todos estão totalmente empenhados em fazer uma festa bonita. Estou muito orgulhosa de fazer parte de uma gestão onde todos se envolvem. Fazer uma festa desse tamanho exige muito, mas ela nos traz uma alegria sem precedentes e as nossas expectativas são sempre as melhores e sempre pensando no melhor para o nosso povo”, declarou a secretária de Cultura e Turismo de Gurupi, Zenaide Costa.

Segurança

O subcomandante da Polícia Militar de Gurupi, Major Freitas, ressaltou o trabalho que será feito pela PM. “O policiamento do circuito carnavalesco será reforçado durante os cinco dias de festa, a Polícia Militar mais uma vez estará garantindo a segurança dos foliões, para que todos possam participar tranquilos, tendo a segurança da preservação de sua integridade”, garantiu.