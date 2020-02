Carnaval de Gurupi 2020 já tem Rainha e Rei Momo para representar a folia

A escolha da rainha e do rei momo do carnaval em Gurupi já é tradição, e na noite desta última sexta-feira, 14, foram escolhidos os representantes dessa grande festa. A escolha aconteceu no palco externo do Centro de Convenções Mauro Cunha. Samba no pé, simpatia e desenvoltura foram alguns dos critérios avaliados pelos jurados.

Participaram desta edição sete candidatos para Rei Momo e sete para Rainha. A campeã foi Claudenira Ferreira, do bloco “Os enforcados”. Ela já tinha sido Rainha no carnaval de 2016 e em 2018. “Estou muito feliz, me preparei bastante para chegar aqui e dar o meu melhor. Se depender de mim para animar o carnaval a alegria ta garantida. Vamos ser feliz nesse carnaval!”, destacou a Rainha.

O vencedor da categoria Rei Momo foi o Hugo Fernandes, representante do Bloco da Saúde. “Essa é uma conquista muito grande para mim, me preparei, fiquei semanas ensaiando, e estou muito feliz de levar o título. Vou representar o carnaval de gurupi levando a alegria para todos os foliões”, declarou.

Também participaram do concurso para Rei Momo representantes dos blocos Los Compadres (Alex Schutz); Os Resenha (Geovane Batisa dos Santos); Bloco Bejá (Cícero dos Santos); Os Enforcados (José Roberto Laforga); Pega pra Capá (Rivani Pereira); e do bloco da Copa do Craque (Rosivan Barros Teixeira).

As candidatas à rainha foram Laisa Batista do Bloco Bejá, que ganhou em 2°lugar; Jeniffer Dias Ferreira, vencerdora do 3° lugar representou a comunidade; Maria Eduarda, do bloco da Copa do Craque; Mayara de Souza Teixeira, que também representou a comunidade; Juliana de Oliveira Souza do bloco da Saúde; e a Chely Xavier Pereira, do Los Compadres.

A animação da noite foi por conta dos Amigos do Samba e Mistura Nativa com a participação de Victor Collins. O Carnaval de Gurupi acontece entre os dias 21 a 25 de fevereiro, no mesmo endereço da edição 2019, na Avenida Pará em frente ao Centro Administrativo da Universidade de Gurupi – UnirG.

Esquenta de Carnaval

O segundo esquenta de carnaval acontece neste domingo, 16, com a dupla Pedro Henrique e Eduardo, a partir das 16h, na avenida Jerusalém em frente ao Cardoso supermercado, Setor Bela Vista.