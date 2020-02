CarnaPraça levou mais de 20 mil foliões para a Praça dos Girassóis

O carnaval de Gurupi 2020 chegou ao fim depois de cinco dias de muita farra e alegria. Mais uma vez a folia gurupiense mostrou que vale a pena ser realizada. A avaliação do evento foi positiva em todos os seguimentos, organização, estrutura, segurança, comércio, saúde e, principalmente, em diversão e lazer. A festa momesca, resgatada no início desta gestão, a cada ano passado foi se consolidando e hoje o carnaval de Gurupi é considerado o melhor do Norte do Brasil.

O Prefeito Laurez Moreira destacou que o carnaval gurupiense tem sido um sucesso e expressou a sua satisfação em proporcionar essa festa linda à população. “Por onde passamos vimos o gurupiense mobilizado com o carnaval. Foi muito bonito ver as pessoas fantasiadas, famílias reunidas, amigos confraternizando, o comércio faturando e os turistas empolgados com a festa. Quando decidimos resgatar o carnaval de Gurupi e investir nessa festa tradicional tínhamos a certeza que teríamos esse retorno de satisfação, como também sabíamos do impacto financeiro que isso iria causar. O nosso carnaval está mais do que consolidado. É uma realidade nacional. Estou muito feliz de ver o resultado do trabalho que realizamos nesses últimos oito anos, sempre com o objetivo de melhorar a vida da população por meio da geração de emprego, renda, dando opções de lazer e bem-estar aos gurupienses”, declarou o prefeito.

A secretária de Cultura e Turismo, Zenaide Costa, também demonstrou sua satisfação. “Foi uma bela festa em todos os sentidos, percebemos os foliões satisfeitos com as bandas, com a organização, estrutura oferecida e com a segurança. Toda a família participou, desde a criança até o idoso. Valorizamos mais uma vez as nossas bandas locais e também movimentamos a economia do município de forma muito positiva. O investimento no Carnaval de Gurupi tem valido muito a pena”, destacou.

Último dia de folia!

Esta terça-feira, 25, último dia de carnaval, iniciou com a matinê no Hotel Veneza. A banda Balança-í ficou por conta de agitar a pipoca. A noite no circuito da folia iniciou mais cedo com a participação da Aliança dos Ministros Evangélicos de Gurupi (AMEG), ao som da banda Dois ou Mais. O grupo gospel cantou aos carnavalescos mensagens de paz e sobre o amor de Deus.

Para encerrar a programação de 2020, a banda Xamego Meu, o músico Isaac Rodrigues e a dupla Max e Luan animaram os foliões e se despediram com um repertório bem diversificado para deixar aquele gostinho de quero mais para o próximo ano.

Antes de finalizar as apresentações os músicos regionais se reuniram e homenagearam o prefeito Laurez Moreira em agradecimento ao reconhecimento e valorização dos artistas da terra. A vocalista da banda Xamego Meu, Deusa Pinheiro agradeceu ao prefeito por mais uma oportunidade de cantar no carnaval de Gurupi. “Esse momento é mais que especial, nos reunimos aqui só para lhe agradecer”, disse.

O cantor Isaac Rodrigues também deixou o seu agradecimento. “Obrigada prefeito por mais uma vez me deixar fazer parte desta festa linda, estou muito feliz de poder proporcionar alegria a comunidade gurupiense”, disse.

O prefeito Laurez Moreira agradeceu pela homenagem. “Estou muito feliz de receber este presente, agradeço a vocês por tudo que representam para a nossa cultura e para o povo de Gurupi, vocês abrilhantaram ainda mais o nosso carnaval”, declarou.

Balanço positivo

Milhares de pessoas passaram pelo circuito carnavalesco nestes cinco dias de folia. Pessoas dos quatro cantos do Brasil estiveram prestigiando a folia gurupiense.

A foliã Andrea Moreira, que veio do Rio de Janeiro, aprovou a festa. “É uma cidade acolhedora que tem um carnaval fantástico. Estou muito feliz de ter participado e me contagiado com a alegria dos gurupienses”, comentou. Quem também veio de longe e avaliou positivamente o carnaval de Gurupi foi a Nadia Rodrigues. Ela é de Floriano(PI) e disse que amou estar no meio da pipoca e parabenizou a estrutura e organização da festa.

O comércio também obteve bons lucros, o comerciante José Soares, que veio de Anápolis(GO), disse que esse é o terceiro ano consecutivo que participa do carnaval em Gurupi e afirmou que esta edição surpreendeu. “Graças a Deus tem valido o esforço de vir participar desta festa, este ano nos surpreendemos com as vendas, a organização está de parabéns pelo belo trabalho que tem feito, a cada ano a festa fica mais linda”, afirmou.

Hugo Apoliano, proprietário de um foodtruck, veio de Palmas(TO), declarou estar satisfeito com o resultado das vendas. “Tivemos um bom lucro, conseguimos atingir a nossa meta e, além disso, estou feliz de ter participado do carnaval de Gurupi, cidade acolhedora que faz jus ao seu título de capital da amizade e da prosperidade”, atestou.

Segurança e saúde

O quesito segurança é sempre prioridade na organização do Carnaval de Gurupi. Para isso a Prefeitura contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, que além de fiscalizar e aprovar o projeto da estrutura da festa, dispôs de uma equipe com 10 militares por noite no circuito da folia. A Polícia Militar também fez policiamento com 60 policiais por noite no circuito, diversas viaturas fizeram ronda no entorno e nos bloqueios de trânsito, além do monitoramento por vídeo em todo o circuito.

A Prefeitura ainda contratou uma empresa de segurança especializada com reforço de 82 pessoas, mais 8 brigadistas que ficaram de plantão na avenida, preparados para situações de princípio de incêndio, atendimento pré-hospitalar e orientação sobre saídas de emergência. A avenida também contou com uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde e do SAMU para atendimento aos foliões e possíveis casos de urgência e emergência. Tudo isso garantiu a segurança e o bem-estar dos foliões durante a festa.