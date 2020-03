Carlos Lupi diz que Milton Neris é “absolutamente” o pré-candidato do PDT em Palmas

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, divulgou um vídeo que circula por grupos políticos de WhatsApp, no qual reafirma que o vereador de Palmas Milton Neris é o pré-candidato absoluto do partido à Prefeitura da Capital nas próximas eleições. Ele fez isso para tranquilizar os filiados do partido e eleitores quanto a uma possível aliança com o PSB, já descartada, conforme havia cogitado o ex-prefeito de Palmas Carlos Amastha e o vereador Tiago Andrino.

O também pré-candidato a prefeito da Capital, vereador Tiago Andrino, e o presidente estadual do PSB, ex-prefeito Carlos Amastha, estiveram em São Paulo, onde participaram da solenidade de declaração de apoio do presidente do PDT, Carlos Lupi, ao pré-candidato do PSB à prefeitura da capital paulista, o ex-governador Márcio França.

Lá, o PDT e o PSB firmaram aliança na quinta-feira,12, para disputar a Prefeitura de São Paulo nas eleições deste ano. Porém, Andrino e Amastha, antes da viagem, chegaram a anunciar na imprensa tocantinense que desejavam formar a mesma aliança também em Palmas, o que foi contestado de imediato Milton Neris. “O tiro de 12 de Amastha fracassou, eu e ele somos como água e óleo e não nos misturamos”, resumiu Neris.

Em seu vídeo, Lupi disse que no caso de Palmas, foi feito um compromisso com o vereador Milton Neris, conjuntamente com o presidente estadual da sigla, Jairo Mariano (prefeito de Pedro Afonso), de que é “absolutamente” certa a candidatura de Neris. “Vamos agora partir para ampliar nossa aliança para manter nosso partido firme e forte no Tocantins, em especial Palmas, onde temos prioridade absoluta de candidatura a prefeito”, reforçou.

Após as declarações de Lupi, Neris falou ao T1 Notícias. “O tempo todo ficamos tranquilos com relação a essa situação, até por que o nosso projeto é partidário, que foi costurado com o aval da nacional, da estadual e do metropolitano, debatido internamente, sendo que o PDT compreendeu que temos as melhores propostas e musculatura para a construção de um grande projeto de transformação de Palmas, com desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, políticas públicas efetivas que possam melhorar a saúde, a educação e a infraestrutura urbana e rural”, lembrou o parlamentar.

Dor de cotovelo

Neris criticou a postura de Amastha de não dialogar nas esferas municipal e estadual e ir direto tentar aliança com o nacional do PDT. “Não trabalhamos com projeto de ódio ou vingança, de quem está com dor de cotovelo, de quem traiu o povo de Palmas, por que tomou decisões erradas (se afastando do cargo de prefeito para disputar eleição para governador do Tocantins) e deixar um jabuti (em referência à prefeita Cinthia Ribeiro – PSDB) no seu lugar”, avisou.

Segudno Neris, o ex-prefeito Amastha mais uma vez tentou, “à sua maneira”, passar por cima de tudo e de todos. “Achando que todo mundo se submete a este tipo de atitude e postura antidemocrática. O PDT é um partido democrático, onde as coisas ocorrem com participação de todos e com o envolvimento da população. Agradeço ao Lupi, ao Jairo (Mariano) e ao Moisemar (vereador, presidente do metropolitano de Palmas”, encerra.

T1 Notícias