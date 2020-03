Cardápios dos Restaurantes Comunitários do mês de março já estão disponíveis

A Prefeitura de Gurupi segue investindo em obras por toda a cidade. Uma das áreas beneficiadas é a saúde, onde somente em 2019 foram entregues três novas Unidades Básicas e um Centro de Atenção Psicossocial. E neste mês de março, mais três obras serão entregues com o objetivo de ampliar e melhorar a assistência a quem busca os atendimentos da atenção básica.

A entrega das obras inicia nesta quinta-feira (05). A primeira a ser inaugurada será a Unidade Básica de Saúde “Francisco Nogueira Lima”, no bairro Campo Bello, as 18h30. A UBS de porte III possui área de 507,08 m² e foi construída com recursos oriundos de emenda parlamentar da então Deputada Federal Josi Nunes e contrapartida do Município.

No dia 17 de março, as 18h30, será a vez da comunidade do bairro Sol Nascente receber a Unidade Básica de Saúde “Pr. Moisés Martins da Rocha”, de porte III e com área de 545,71 m² construída com recursos destinados pelo então Deputado Federal Ângelo Agnolin e contrapartida do Município. Já no dia 26 de março, as 18h30, será a entrega do Centro de Especialidades Odontológicas “Ordália Vendramine Campos”, no Setor Casego, com área de 679,87 m². Os recursos para a construção do CEO também foram destinados pela então Deputada Federal Josi Nunes e contrapartida do Município.

Segundo o Secretário de Saúde, Gutierres Torquato, a atual gestão tem priorizado construir novos espaços de atendimentos e capacitar às equipes para oferecer um atendimento mais humanizado. “O trabalho de todas as equipes da saúde mostra que a gestão municipal tem buscado proporcionar um atendimento de excelência a comunidade e melhores condições de trabalho aos servidores”, relatou Torquato, que também convidou a população para as entregas. “Espero que todos participem, pois estas obras são uma conquista de toda a população”, concluiu.

Para o Prefeito Laurez Moreira, a entrega destas obras reforça o momento de transformações que Gurupi vive. “Isso mostra a seriedade com que Gurupi está sendo administrada, com benefícios para todas as áreas, em especial a saúde, pois sabemos que a saúde é o bem maior do cidadão e precisamos trabalhar para oferecê-la com qualidade à nossa comunidade”, destacou.

Nova paisagem

Além da saúde, outras áreas também estão com obras em andamento por toda a cidade dando uma nova cara a Gurupi. Entre elas estão a duplicação da Ponte da Avenida Goiás sobre o córrego Pouso do Meio, a construção do novo Mercado Municipal, a construção do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) do bairro Jardim Medeiros, Reforma geral da Escola Municipal Domingos Barreira de Amorim e a construção do Totem de identificação na entrada do Parque Agroindustrial de Gurupi (PAIG).