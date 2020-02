Campanha de vacinação contra o sarampo inicia nesta segunda em Gurupi

O Carnaval de Taquaruçu este ano pega impulso nos blocos de foliões – que ganham cada vez mais adeptos no País – e promete ganhar as ruas do distrito, tendo como ponto central a Praça Joaquim Maracaípe. A festa acontecerá de 21 a 25 de fevereiro, com shows musicais diários, cortejos carnavalescos e competições de fantasias e blocos mais animados. Na praça central, onde acontecerão grande parte dos shows, uma mini-feira gastronômica vai abastecer os foliões com comidinhas e bebidas.

Segundo Kênia Borges, do Coletivo de Eventos de Taquaruçu, que concebe o projeto carnavalesco do distrito este ano, a ideia é criar a Rota da Folia na Serra, reconhecendo as manifestações tradicionais como as marchinhas carnavalescas, forró pé de serra, blocos de foliões, fantasias, artesanato e história local.

“Temos dois apoios importantes nas comemorações deste ano: do vereador Major Negreiros e da Prefeitura Municipal de Palmas, que com sensibilidade perceberam a importância dessa festa para a nossa comunidade e através de atos administrativos e emenda parlamentar, nos permitiram recursos para a estruturação desse conjunto de eventos. Vamos estabelecer uma conexão entre passado e presente e, principalmente, a união da comunidade, valorizando o que ela tem de melhor. Será um carnaval unificado, lúdico e familiar, preservando o trabalho já realizado há alguns anos pelas tradicionais organizações culturais do Distrito de Taquaruçu, como o Canto das Artes e Circo Os Kaco”, observa Kênia Borges.

Vários grupos culturais e artísticos, blocos de foliões, muitos deles tradicionais, já se enchem de expectativa para ocupar as ruas do distrito, embalados por muita música, arte e festejos. “O Bloco Batucanto, aqui do Cantos das Artes, tá todo mundo no clima, animado e preparando as fantasias. Esperamos muitos foliões para cair na festa!”, declara Betânia Luz, coordenadora da tradicional entidade cultural do distrito. Entusiasta da festa do rei Momo, Marluci da Costa descreve o clima e a expectativa nesse pré-carnaval. “As serras de Taquaruçu vão tremer de alegria este ano”, declara a moradora do distrito, com uma energia contagiante. Marcela Putrini, do Circo Os Kaco, conta que os tambores do tradicional Bloco Socapino já foram reformados e afinados para os ensaios que começam nesta segunda, 10, sob a batuta do professor de percussão Zeck Mutamba. “A programação do circo também vai ser uma oportunidade para as famílias aproveitarem o carnaval juntas, com eventos divertidos, aventuras circenses e muita educação ambiental”, explica.

O Bloco Chambari da Madrugada já está pegando fogo, com anúncio da programação de shows e cortejos para os dias 21, 22 e 23. “Simbora, meu povo, brincar com a gente aqui na Toca do Chambari”, convida animada a coordenadora Karla Oliveira.

O comércio local, do mesmo modo, aguarda com ansiedade o Carnaval, data considerada de grande importância para o calendário da região, que possui vocação turística, apelo ecológico e ambiente prestigiado por ecoturistas, famílias, crianças e jovens casais apaixonados.

Kit do Folião

A novidade do evento deste ano é o Kit Folião, com camiseta trazendo a identidade visual da festa, confeccionada em malha de alta qualidade e tecnologia dry fit, com microfuros e secagem rápida. Por R$ 35,00, preço de custo do produto, o folião levará também uma caneca acrílica com cordão de pescoço e alça chaveiro. A proposta é unir foliões com uma mesma identidade visual e diminuir o uso de copos descartáveis e a produção de lixo, tornando o Carnaval de Taquaruçu uma festa sedimentada na filosofia de sustentabilidade e preservação ao meio ambiente. Toda a sua concepção reforça a identidade local. Além da logomarca da festa, a camiseta reproduz folhagens típicas das paisagens naturais das cachoeiras, como a da Monstera deliciosa (costela de adão) e Philodendron (imbé). Esses kits serão produzidos pela iniciativa privada e seu objetivo é otimizar custos e envolver o comércio local.

PONTOS CREDENCIADOS PARA A VENDA DO KIT FOLIÃO:

Em Palmas:

Both Cafe e Moda @bothmodaecafe

Em Taquaruçu:

Pousada Casa das Flores @casadasfloresto

Pousada Aldeia da Serra @pousadaaldeia

Artesanato Tudo Daqui @artesanatotudodaqui

Bar do Guaxinim @guaxinimbardo

Pote Ouro @potedeouroarts

Os foliões podem acompanhar todos os preparativos da festa por meio das redes sociais do evento:

INSTAGRAM: @carnavaldetaquarucu

FACEBOOK – www.facebook.com/carnavaldetaquarucu

CARNAVAL DE TAQUARUÇU

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS NA PRAÇA MARACAÍPE

21.02 – Sexta-feira

18h00 DJ JP

20h00 Dorivã

21h00 Banda Impacto Latino

23h00 Eletra

22.02 – Sábado

17h00 DJ JP

18h30 Chegada do cortejo – encontro dos blocos

19h00 Marcelo Linares e Thiago Play

20h30 Tambores do Tocantins

23h00 Paulinho Braga

23.02 – Domingo

17h00 DJ JP

18h30 Chegada do cortejo – encontro dos blocos

19h00 Magoo

20h30 Maluza e Thiago Play

23h00 Paulinho Braga

24.02 – Segunda-feira

17h00 DJ JP

18h00 Concurso de fantasias classificação infantil, com premiação

19h00 Banda Jardineira

20h00 Concurso de fantasias classificação adulto, com premiação

21h00 Tambores do Tocantins

23h00 Stéfane Lorena

25.02 – Terça-feira

17h00 DJ JP

19h00 Viola de Buriti

20h00 Paraíba da Sanfona

22h00 Marcelo Bahia