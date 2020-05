Campanha de vacinação contra febre aftosa teve início na sexta, 1º, e prossegue até dia 31

Com o tema Agropecuária de Atitude Sustentável, a 19ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2019) será lançada pelo Governo do Estado nesta segunda-feira, 8, às 14 horas, no Auditório do Palácio Araguaia, em Palmas.

A Agrotins ocorre de 7 a 11 de maio, no Centro Agrotecnológico de Palmas, na Rodovia TO-050, Km 23, saída para Porto Nacional. A Agrotins é reconhecida como uma das maiores feiras do segmento no Brasil e a maior feira de agronegócios da Região Norte do País.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) e de suas vinculadas – a Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) e o Instituto do Desenvolvimento Rural (Ruraltins), realiza a Agrotins com os objetivos de divulgar e transferir ao setor produtivo os conhecimentos tecnológicos gerados pela pesquisa agropecuária e industrial, bem como promover a comercialização de produtos e serviços nos diversos segmentos da agropecuária, visando o desenvolvimento sustentável do agronegócio estadual.

A Agrotins ocorre em uma área de 70 hectares, onde são instaladas unidades demonstrativas de campo, área para dinâmicas, estandes, estacionamentos, praça de alimentação, vias de circulação, auditório e demais edificações de apoio.

De acordo com o secretario de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, César Halum, mais uma vez, a Agrotins trará novidades para o agronegócio de alto desempenho, transferindo tecnologia para todas as etapas do setor produtivo. “A expectativa, para a Agrotins 2019, é a melhor. Já temos praticamente 100% dos espaços existentes reservados e ampliando outros para atender as demandas. Os empresários estão confiantes e investindo na participação na Agrotins, evento que já é conhecido em todo o País”, destaca.

Evolução

A história da Agrotins é de sucesso. Na primeira edição, em 2001, realizada na Fazenda Dom Augusto, no município de Porto Nacional, foram movimentados R$ 7 milhões em volume de negócios, esse número foi crescendo e em 2018 superou o valor de R$ 1 bilhão. Quanto ao número de visitantes, também houve evolução considerável, pois, na primeira Agrotins, foram pouco mais de 10 mil pessoas e, de 2018, mais de 142.728 mil vindos de todas as regiões do Tocantins e de diferentes estados brasileiros. Parte do sucesso em volume de negócios se deve também à participação das instituições financeiras, oferecendo linhas de crédito, taxas reduzidas e serviços especiais para o público da Agrotins.

A quantidade de empresas e instituições participantes também é fator preponderante no sucesso da Feira e o número de expositores cresceu significativamente. Em 2001, foram 88, e foi crescente até 678 expositores em 2018.

Tecnologias

Em mais de uma década e meia, a Agrotins vem se firmando como referência na divulgação, transferência de conhecimento e tecnologia para o crescimento do segmento agropecuário regional atraindo expositores e investidores de várias partes do Brasil que têm, entre as fontes econômicas, o agronegócio.

No evento que tem cinco dias de duração, são apresentadas vitrines tecnológicas com indicação de novas cultivares, adaptadas à realidade do clima e solo da região, e economicamente viáveis, além de palestras e cursos voltados para a área rural, exposição e julgamento de raças de animais, torneio e a modernidade de máquinas e implementos agrícolas e veículos.