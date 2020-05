Câmara de Palmas suspende atividades até o dia 25 de maio

Em tempos de pandemia do novo Coronavírus, a preocupação do Governo do Tocantins se dá não só com a saúde, mas também com a economia tocantinense cujo carro-chefe é o agronegócio que não parou e segue a todo vapor. Pensando nisso, o governador Mauro Carlesse lançou, via redes sociais, nesta terça-feira, 12, a edição digital da Feira Agrotecnológica do Tocantins (Agrotins 2020) que visa propiciar boas oportunidades de negócios e conhecimento aos produtores. O evento ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de maio, na plataforma www.agrotins.to.gov.br, com programação ao vivo das 8 às 18 horas, sendo que o conteúdo ficará disponível por 30 dias após o término das atividades.

Durante a live de lançamento da Feira, o governador Mauro Carlesse destacou o caráter inédito do evento, afirmando que ele poderá servir de modelo para os demais estados que cancelaram/suspenderam suas feiras agropecuárias em virtude da pandemia. “Por causa do coronavírus, entramos numa fase de grande dificuldade. Essa questão nos fez discutir de que forma poderíamos realizar a Agrotins deste ano, já que ela é muito importante para o agronegócio do Estado. Então, decidimos usar a tecnologia a nosso favor. É uma inovação, estamos realizando a primeira feira agro totalmente digital do país”, ressaltou.

“O agronegócio tocantinense é forte, não parou e segue sendo um setor essencial para garantir a alimentação na mesa das famílias neste período de pandemia. Vamos mostrar que aqui é o lugar de se investir. Várias empresas e instituições financeiras estarão participando e oferecendo boas oportunidades de negócios, assim como o Estado também estará com os seus incentivos fiscais para que nenhum produtor deixe de comprar e melhorar sua produção”, complementou o governador Mauro Carlesse.

Parcerias

O secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Tocantins, César Halum, destacou que a plataforma na qual o evento estará on-line é de fácil acesso e que o tema central continua sendo “Cerrado Sustentável”. “É tudo muito novo, tanto para nós quanto para os produtores, e é importante destacar que a Agrotins 100% virtual será realizada somente com mão de obra tocantinense, como é o caso das nossas equipes de Tecnologia da Informação e Inovação. Um projeto desse tamanho, exige muitas pessoas, por isso, agradecemos todos os parceiros, dos servidores aos demais órgãos públicos, instituições financeiras, Embrapa, Sebrae, sindicatos e entidades classistas”, destacou.

O secretário César Halum afirmou ainda que o produtor ao adquirir um maquinário, por exemplo, terá a sua disposição não só a empresa fornecedora como também as instituições financeiras públicas, privadas e cooperadas com taxas especiais para facilitar a compra.

Movimentação financeira

Em 2019, a Agrotins gerou mais de R$ 2 bilhões em negócios, e a expectativa para 2020 é de R$ 5 bilhões. “Eu sou bem precavido para não gerar falsas expectativas, mas nós entendemos que o momento é apropriado para que haja um aumento no volume de negócios e eu quero acompanhar o pensamento do Governador de atingirmos a casa dos R$ 5 bilhões em negócios. Mas o mais importante é que a nossa feira é agrotecnológica, os nossos produtores investem muito em pesquisa e ciência e é esse nível de tecnificação que nos permite bater recordes de produtividade”, afirmou o secretário César Halum.

Além de oportunidade de negócios, os visitantes virtuais poderão assistir palestras, seminários, workshops, dias de campo, com direito a certificado de participação. “Teremos ainda um grande leilão virtual com a parceria da ABCZ [Associação Brasileira de Criadores de Zebu], onde todos os animais disponíveis são de criadores tocantinenses, mostrando a qualidade do nosso rebanho“, concluiu o titular da Seagro.

Toda a programação já pode ser conferida no site http://www.agrotins.to.gov.br.