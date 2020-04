Calendário eleitoral: prazos para troca partidária, filiação e comprovação de domicílio eleitoral terminam nesta sexta-feira (3/4)

Mesmo com as atividades reduzidas pelas medidas de isolamento social, adotadas para a contenção do novo Coronavírus, o Governo do Tocantins continua cumprindo seu compromisso com os repasses financeiros aos municípios. Nesta segunda-feira, 30, foi executado o repasse de verba às associações escolares e às prefeituras que, por meio de convênio, realizam o transporte dos alunos da rede estadual de ensino que residem na zona rural.

Ao todo, foram repassados R$ 6.181.967,73 milhões referentes ao serviço prestado no mês de fevereiro, cujo pagamento é efetivado no mês de março. Deste total, R$ 4.697.266,25 foram repassados às prefeituras que realizam o transporte dos alunos da rede estadual, enquanto R$ 1.484.701,48 foram pagos às associações de apoio e às escolas que tenham contratado transporte terceirizado para atender as rotas que os municípios não atendem.

Recentemente, a rede estadual de ensino teve as férias escolares do meio do ano adiantadas por conta das medidas de proteção contra a Covid-19. Antes mesmo, no entanto, as aulas já haviam sido suspensas por tempo indeterminado após publicação dos decretos governamentais.

“Esse é um compromisso que temos com todos os municípios, de manter em dia o repasse dos recursos para o transporte escolar. Principalmente nesse momento de crise. Os prefeitos precisam estar em condições de atender a população na hora que ela precisar”, enfatiza o governador Mauro Carlesse.

De acordo com a secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar, a medida reafirma o compromisso da gestão estadual com a educação pública do Tocantins. “Mesmo com todas essas medidas de proteção à nossa população, o governador Mauro Carlesse tem mantido seu compromisso com o Estado do Tocantins. O repasse ao transporte escolar, além da distribuição dos kits alimentares aos estudantes da rede estadual, demonstra a nossa preocupação com a educação pública do Tocantins, principalmente em um momento delicado como este que estamos passando”, destaca.

A rede estadual de ensino conta com mais de 157 mil estudantes. Destes, cerca de 25 mil utilizam o transporte escolar nos 139 municípios tocantinenses. Com a paralisação das aulas e o adiantamento das férias escolares, o transporte desses estudantes também foi suspenso durante a vigência dos decretos do Governo do Tocantins.

Kits alimentares

Como forma de manter uma importante e, muitas vezes, a principal fonte de nutrientes dos estudantes da rede estadual, a gestão estadual está distribuindo cerca de 157 mil kits alimentares aos alunos da rede estadual. Foram investidos na ação mais de R$ 6 milhões com recursos do Tesouro Estadual.