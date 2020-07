BRK Ambiental entrega mais 11 equipamentos de UTIs para o governo do Tocantins

A BRK Ambiental, concessionária de saneamento básico que atende 47 municípios tocantinenses, está comprometida com os esforços do País para combater a Covid-19. Além de manter suas equipes na rua operando os sistemas de fornecimento de água e de tratamento de esgoto, assegurando atendimento integral para sociedade, a empresa entregou nesta terça-feira, 22/7, mais uma doação de equipamentos para unidades de tratamento intensivo (UTIs). Desta vez, foram 11 monitores de UTI para a Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Tocantins (Sesau). Em maio deste ano, a empresa entregou camas e equipamentos para UTI para o Hospital Geral de Palmas.

A entrega foi realizada no prédio do estoque central da Sesau com a presença de Edgar Tollini, secretário estadual de saúde, e Viviane Gurgel, gestora de Relacionamento Institucional da BRK no Tocantins.

“A BRK Ambiental tem uma missão importante, ainda mais crucial durante essa pandemia, que é levar água tratada e coletar esgoto para tratamento adequado. Hoje, cidades com saneamento básico universalizado, como Palmas, contribuem para a diminuição de casos de internação por doenças de veiculação hídrica, evitando sobrecarregar os serviços de saúde. A doação de hoje complementa outro esforço da concessionária em contribuir a partir da soma de esforços com o governo estadual”, destacou Viviane Gurgel, de Relacionamento Institucional da BRK, durante a entrega dos equipamentos.

As doações são realizadas por meio da Comunitas, organização social especialista em parcerias público-privadas, e foram alinhadas com as secretarias Municipal e Estadual de Saúde, com foco no atendimento dos casos da Covid-19 no estado. “Mais uma doação muito importante para o estado. São equipamentos que farão a diferença no enfrentamento a Covid-19, pois já recebemos 25 monitores de UTI e 11 camas da BRK Ambiental. Além disso, ela vai nos enviar alguns respiradores, que estão sendo recuperados com o apoio do Senai. Essa ação mostra o compromisso social dessas grandes empresas com o Tocantins”, reforçou Edgar Tollini.

Além do governo do estado, o município de Palmas também recebe a doação de equipamentos de UTI nos próximos dias. “Essa ação reforça o nosso compromisso com os nossos clientes e com o estado. Saneamento básico é saúde. Por isso, além de garantir fornecimento de água com qualidade e regularidade, para que as famílias possam se proteger da disseminação da Covid-19, a BRK Ambiental une esforços com toda a sociedade para fortalecer o nosso sistema de saúde, neste momento de grande desafio”, pontua Thadeu Pinto, presidente da BRK Ambiental no Tocantins.

No total, serão doados para o estado e município de Palmas, 30 monitores multiparâmetros, seis monitores de triagem e 11 camas tipo (FAWLER), todos especificados para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), conforme critérios técnicos indicados pelos órgãos de saúde.

Comunitas

A Comunitas, é uma organização social especialista em parcerias público-privadas, que atua junto a governos estaduais e municipais, modelando o investimento social privado em apoio às políticas públicas, sendo apoiada dentre outras empresas privadas, pela BRK Ambiental.

A BRK Ambiental possui uma parceria de âmbito nacional focada na melhoria da gestão pública dos territórios onde atua. No caso do enfrentamento da pandemia da Covid-19, a Comunitas inaugurou uma iniciativa nacional que visa angariar recursos do tecido empresarial para prover equipamentos de unidades de tratamento intensivo (UTI) para os estados e cidades brasileiras.