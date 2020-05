Boletim deste domingo, 31, informa 197 novos casos e dois óbitos por Covid-19 no TO

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que nas últimas 24h foram contabilizados 197 casos da Covid-19 no Tocantins. Deste total, 146 exames foram realizados no Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen/TO), 48 por testes rápidos, dois (02) por sorologia e um (01) por RT-PCR.

Os novos casos foram registrados nos municípios de Aguiarnópolis (3), Alvorada (1), Aragominas (6), Araguaína (50), Araguatins (5), Augustinópolis (4), Babaculândia (2), Brejinho de Nazaré (1), Buriti do Tocantins (4), Cariri do Tocantins (1), Caseara (1), Colinas do Tocantins (5), Fátima (1), Filadélfia (3), Formoso do Araguaia (2), Goiatins (1), Guaraí (1), Itaguatins (7), Lagoa do Tocantins (1), Nova Olinda (8), Nova Rosalândia (1), Palmas (22), Palmeiras do Tocantins (6), Paraíso do Tocantins (3), Pedro Afonso (1), Pium (1), Porto Nacional (4), Rio Sono (1), Sampaio (3), Santa Fé do Araguaia (1), Santa Tereza do Tocantins (1), Sítio Novo do Tocantins (1), Tocantinópolis (4) e Xambioá (41).

Conforme o Boletim Epidemiológico, duas pessoas também morreram vítimas da doença no último dia. O primeiro paciente era do sexo masculino, 84 anos, hipertenso, diabético e residia em Xambioá. O segundo paciente também era do sexo masculino, 58 anos, residente de Araguatins.

Desta forma, hoje o Tocantins soma 73 óbitos, 4.176 casos no total, destes, 1.334 pacientes estão recuperados, 2.769 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar.

Os dados contidos no boletim são consolidados com resultados de exames realizados no Lacen e notificações recebidas dos municípios até as 23:59h do último dia.

O Estado possui uma plataforma onde todos podem acompanhar os números da Covid-19 no Tocantins.

T1 Noticias e Ascom Secretaria de Estado da Saúde (SES)