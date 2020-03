Boletim coronavírus (Covid-19): Palmas não confirma novos casos nesta sexta-feira, 27

Palmas mantém oito confirmações e descarta 85 casos do novo coronavírus, nesta sexta-feira, 27. O sistema REDCap do Ministério da Saúde está em migração para outro sistema (E-SUS VE) e, por isso, as notificações de casos investigados não foram incluídas na soma de hoje. Até a última atualização, feita no dia 25 de março, havia 33 em investigação.

Os dados são do Boletim Epidemiológico, publicado diariamente pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE-Palmas Covid-19). O documento também traz as principais ações de enfrentamento e prevenção à pandemia aqui na Capital.

Ações realizadas

Prefeita fala sobre cenário econômico e novas medidas

Em entrevista concedida à emissora TV Anhanguera, nesta sexta-feira, 27, a prefeita Cinthia Ribeiro reforçou as ações que a Prefeitura de Palmas vem tomando para conter a proliferação do coronavírus (Covid-19). Desde a chegada do coronavírus no Brasil, a gestora tem sido enérgica nas medidas tomadas, inicialmente preventivas chegando às restritivas. Com foco principalmente no setor comercial, a prefeita esclareceu diversos pontos.

Indagada sobre manifestação de comerciantes, a prefeita destacou que a ação foi isolada. Durante a entrevista, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, lembrou da reunião com representantes de diversos seguimentos do comércio ocorrida na tarde dessa quinta-feira, 26, na sede do AMA. A chefe do executivo explicou que o trabalho da gestão tem sido diário e incansável para garantir a saúde e bem-estar da população. “Lamento a manifestação isolada de hoje, um desrespeito ao decreto, pois somos balizados em especialistas da área da saúde”, ponderou.

Durante a reunião dessa quinta, 26, foi unânime a fala de todos a respeito da assertividade da gestão na construção das medidas austeras e rápidas de isolamento social e prevenção. Porém, há uma preocupação, e também de todos, acerca da economia e o que essas medidas acarretam para todo o Município. Ficou estabelecido o prazo até essa sexta, 27, para encaminhamento do documento à Prefeitura de Palmas, para que, por meio do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE) e Comitê de Crise sejam elaboradas as próximas medidas/ações referendando uma possível alteração do Decreto Municipal número 1.862, de 22 de março.

“Nós [Município] também estamos sendo impactados já que dependemos do ISS, imposto de muitos serviços que estão parados, mas devemos reforçar que as próximas tomadas de decisão, especialmente do processo de descontingenciamento, devem ser feitas com muita cautela, muita segurança e tranquilidade, de forma que não coloque a população em risco bem como o comércio”, enfatizou Cinthia.

Prefeitura adia prazo de impostos e taxas para minimizar efeitos da Covid-19 na economia local

A Prefeitura de Palmas tem buscado se antecipar a possíveis problemas decorrentes da pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid 19) e, desta forma, vem editando medidas que em conjunto formam uma plataforma de garantias, proteção e auxílio à população para enfrentamento no caso de crise financeira e sanitária.

Vale destacar que as medidas vêm sendo adotadas mesmo antes de a doença tomar as proporções atuais e da decretação oficial de isolamento social. No dia 17 de março, um dia antes da confirmação do primeiro caso da Covid-19, em Palmas, a prefeita Cinthia Ribeiro editou o Decreto 1857/2020, que adiou para 15 de abril o prazo para os pagamentos à vista, ou da primeira parcela, nos casos em que o contribuinte optou pelo parcelamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), da Contribuição para o custeio dos Serviços de Iluminação Pública (Cosip) e Taxa da Coleta e Lixo (TCL).

Continue lendo

https://www.palmas.to.gov.br/secretaria/financas/noticia/1513125/prefeitura-adia-prazo-de-impostos-e-taxas-para-minimizar-efeitos-da-covid-19-na-economia-local/

Saiba mais

Gestão municipal assina medida provisória e cria 110 novos cargos para reforçar o quadro de profissionais da Saúde