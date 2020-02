Atrações regionais que irão agitar o Carnaval 2020 assinam contrato com a Prefeitura de Gurupi

“O nosso carnaval já é reconhecido em várias regiões do Brasil e isso me dá muito orgulho, principalmente por estarmos valorizando nossos músicos, faço questão de não deixar nenhum músico de fora da programação”, afirmou o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, na tarde desta sexta-feira, 7, durante cerimônia de assinatura dos contratos com as bandas regionais que irão tocar no melhor carnaval do Norte do Brasil.

São mais de 20 atrações regionais para esta edição do carnaval, dentre elas estão a Banda Mistura Nativa, Amigos do Samba, Mário Souzza, Mil Wolts, Beth Melo e Banda, Xamego Meu, Vitor Collins, Skema do Brasil, Frederico e Lorenzzo, Banda Eclipse, Chico Chokolate, Z Dubai, Balança-í, Banda Skenta, Tri Show, Isaac Rodrigues, Nailson Lima, Cleitinho Fontana, e Sanfoneiros.

Na ocasião o prefeito Laurez recebeu uma homenagem dos músicos. “Te homenageamos por que o senhor é merecedor de tudo isso, agradecemos do fundo do coração por sempre cuidar da gente com muito carinho. Temos todo o respeito e te damos a certeza de que pode contar conosco de onde estiver”, disse a cantora Beth Melo em nome de todos os músicos regionais.

A secretária de cultura e turismo, Zenaide Costa, ressaltou a dedicação de toda a prefeitura para a realização do carnaval. “Estou muito feliz de mais um ano poder realizar esse trabalho e ver que todos estão totalmente empenhados em fazer uma festa bonita. Estou muito orgulhosa de fazer parte de uma gestão onde todos se envolvem. Fazer uma festa desse tamanho exige muito, mas ela nos traz uma alegria sem precedentes”, declarou.

No próximo dia 15 será realizada a escolha da Rainha e do Rei Momo. O evento acontece no palco do Centro de Convenções Mauro Cunha. Inicia às 16h com a Banda Mistura Nativa e às 20h com os Amigos do Samba.

O Carnaval de Gurupi inicia no dia 21 e encerra no dia 25 de fevereiro. O circuito da folia será no mesmo endereço da edição 2019, na Avenida Pará em frente ao Centro Administrativo da Universidade de Gurupi – UnirG.