ATR se reúne com representantes do transporte público para discutir impactos econômicos e sociais causados pela pandemia

A Polícia Militar do Tocantins, por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à violência (Proerd), realiza nesta quinta-feira, 14, às 17 horas, uma live interativa para tratar de assuntos relacionados às crianças e aos adolescentes durante o isolamento social, ocasionado pela pandemia do novo Coronavírus.

Neste período em que as escolas foram esvaziadas, o ensino a distância se tornou uma alternativa para manter estudantes em contato com o aprendizado. Pensando nisso, o Proerd também teve que se reinventar e os policiais militares que, antes visitavam as escolas, agora encaram as câmeras em um bate-papo interativo e dinâmico, onde os alunos poderão contar experiências vividas durante o período de isolamento social e como estão trabalhando o relacionamento com os familiares.

Assuntos como autoestima, ansiedade, depressão e problemas que afetam os adolescentes serão abordados durante a live mediada pelo major Leonardo Teixeira, a sargento Elisandra Argenton e o mascote Daren, o leãozinho que simboliza a força do Proerd.

Para o major Leonardo, a iniciativa vem atender a uma necessidade premente dos adolescentes, que é aprender a lidar dentro de casa e com os próprios sentimentos. “Cremos que podemos ajudar nossos alunos nesse momento de pandemia, abordando temas relevantes que fazem parte do dia a dia deles. Tudo isso será abordado de forma leve, descontraída, com músicas e muito otimismo”.

A live contará ainda com dois convidados especiais, o masterchef Josué Amorim e sua filha Alice, que irão ensinar uma receita especial para que os participantes da live possam reproduzir em casa. O desafio é manter mais de 450 mil crianças, adolescentes e pais atendidos pelo programa, conectados.

O conteúdo on-line do maior programa preventivo da Polícia Militar (PM) do país, com 18 anos de atuação no Tocantins, pode ser acessado pelo canal da PM no YouTube (PMTO Oficial). Não é necessário cadastro e a live é aberta para todos os interessados.

O que é o Proerd?

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) é um programa de caráter preventivo social, posto em prática pela Polícia Militar na rede de ensino público e privado, com o objetivo de prevenir ou reduzir o uso de drogas e a violência. Desenvolve quatro Currículos, sendo eles para: educação infantil (Jardim I e II) e séries iniciais do ensino fundamental (1º, 2º, 3º e 4º ano); 5º ano (4ª série); 7º ano (6ª série) e o Currículo para Pais. O Currículo Base é o do 5º ano, pois é uma fase de muita curiosidade e abertura para novos conhecimentos e na sua grande maioria as crianças ainda não tiveram contato com as drogas.

O programa é aplicado por meio do esforço cooperativo entre Polícia Militar, escola e família, oferecendo atividades educacionais em sala de aula, que inserem em nossas crianças e adolescentes a necessidade de desenvolver as suas potencialidades, ajudando a preparar para o futuro uma geração consciente do exercício de sua cidadania, mediante decisões certas e saudáveis, as quais implicam, com bastante ênfase, a resistência às pressões cotidianas ao uso de drogas e a violência.