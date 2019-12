Atletas tocantinenses embarcam rumo à Corrida de São Silvestre com apoio do Governo do Estado

A delegação do Tocantins, composta por 31 atletas, viajou na manhã desta sexta-feira, 27, com destino a São Paulo (SP) para a disputa da 95ª Corrida Internacional de São Silvestre, realizada tradicionalmente em 31 de dezembro, com largada na Avenida Paulista. O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), apoia a participação tocantinense com transporte.

A equipe do Estado chega à Capital Paulista na tarde deste sábado, 28. O presidente da Associação Palmense dos Corredores de Rua, Luiz dos Reis, destacou a importância do apoio do Governo. “Se não fosse esse incentivo ficaria inviável a participação tocantinense na São Silvestre. O Tocantins é o único estado do Brasil que apoia seus atletas com transporte”, frisa Luiz dos Reis.

Leoney Oliveira, de 24 anos, larga no pelotão geral com a meta de baixar o tempo na prova de 15 quilômetros. “Estou na expetativa de completar o percurso abaixo dos 54 minutos, meu tempo no ano passado. Na primeira vez, fiquei na posição de número 180. Em 2019 fui o 80º. Agora, estou na expectativa de melhorar ainda mais”, enfatiza o atleta, campeão da edição deste ano da Meia Maratona em Movimento, de Goiânia (GO).

Jota Ferreira, de 65 anos, representante de Palmas, participa da São Silvestre há mais de 25 anos. “A primeira vez que disputei a corrida foi em 1976. Fico o ano inteiro esperando a viagem para a São Silvestre. É um vício, uma paixão”, ressalta.

Celene Pereira da Silva, de Guaraí, segue para a oitava participação. “Cada ano é como se fosse a primeira vez. É emocionante largar em meio àquela multidão. Neste ano, fiz mais de 10 corridas, mas a minha prioridade é sempre a São Silvestre. Com força e garra espero representar bem o Estado”, afirma.

Corrida

A edição 2019 da São Silvestre teve mais de 35 mil atletas inscritos. A programação de largadas no dia 31 começará a partir das 7h25, com a largada da categoria Cadeirantes. Em seguida, a partir das 7h40, será a vez da Elite feminino, ficando para as 8h05 a Elite masculino, Pelotão C, e Cadeirantes com Guia e Pelotão Geral.