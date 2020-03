ARP solicita que BRK comprove adoção de novos percentuais do esgotamento sanitário

O prazo para os contribuintes de Gurupi pagarem o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU 2020), com desconto de 20% a vista, vai até o dia 15 de abril. A data também é limite para opção de parcelamento em até cinco vezes. Os boletos já estão disponíveis para impressão no site da Prefeitura de Gurupi ou podem ser retirados diretamente nos guichês de atendimento da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.

A partir da próxima semana, os boletos começarão a ser entregues pelos Correios em cada residência, mas os contribuintes que quiserem antecipar o pagamento podem gerar o boleto pelo site da Prefeitura. Basta acessar gurupi.to.gov.br e clicar em “Consulte seus Débitos”, preencher o formulário com o CPF/CNPJ do proprietário ou o número da inscrição do imóvel e em seguida clicar em “pesquisar”. Depois, basta optar pela parcela única ou parcelamento e gerar os boletos. Já os guichês de atendimento ficam localizados na sede da Prefeitura na Rua 01, esquina com a Avenida Maranhão, Nº 1500, Centro.

“A Prefeitura disponibiliza estas duas formas de pagamento ao contribuinte, que são: a vista com 20% de desconto ou parcelamento em até cinco vezes sem juros. E além de mandar os carnês pelos Correios, facilitamos também disponibilizando a geração dos boletos no site, caso o contribuinte não queira se deslocar até a Secretaria. Tudo isso é para incentivar e tornar prático o pagamento do IPTU para que a população fique em dia com as obrigações”, explicou o Secretário de Planejamento e Finanças do Município, Mário Cezar Lustosa.

O Secretário lembrou ainda que o tributo é usado em prol da própria comunidade, com investimentos em diversas áreas como Infraestrutura, Educação e Saúde por exemplo. “Por isso é importante o pagamento do IPTU, pois além de colaborar com o desenvolvimento da sua cidade, o contribuinte também evita transtornos como multas, juros, inscrição na Dívida Ativa e processo de execução fiscal”, acrescentou.

Segundo dados da Secretaria de Planejamento e Finanças, atualmente existem pouco mais de 50 mil imóveis em Gurupi, edificados e não edificados.