Araguaína terá nova vacinação drive thru contra gripe nesta quarta-feira, 15

Aliando desenvolvimento econômico à sustentabilidade, as obras do Projeto de Saneamento Integrado Águas de Araguaína, iniciadas no último dia 9, contemplam a implantação de três novos parques ecológicos na cidade, com a finalidade, além da valorização paisagística, de proteger as nascentes dos córregos Neblina, Raizal e São Miguel.

“A exemplo do Parque Cimba, que era região desvalorizada e marginalizada, com a nascente do Córrego Canindé sendo ocupada de forma irregular, os parques Raizal e São Miguel também têm a mesma vocação, proteger o meio ambiente e ainda criar maneiras sustentáveis para o adequado manejo das águas pluviais”, explicou o secretário municipal do Planejamento, Frederico Prado.

Dois dos parques citados, São Miguel e Raizal, contarão com área de lazer e equipamentos públicos, a exemplo do Eco Parque Cimba. Já o Parque Ambiental Nascentes do Neblina será uma unidade de conservação.

Parque São Miguel

O Parque São Miguel ficará localizado na cabeceira do Córrego São Miguel, entre os setores São Miguel e Aeroviário. Com área de aproximadamente 58.000 m², o parque trará benefícios ambientais como a estabilização do solo e proteção da nascente do córrego, conservação das espécies e vegetação residentes em uma região de alta densidade populacional, além da proteção das margens do manancial.

Parque Raizal

Será instalado na cabeceira do Córrego Raizal, o local possui área de aproximadamente 66.300 m². Serão instalados diversos equipamentos: pista para caminhada, equipamentos de ginastica ao ar livre, parquinho infantil, lanchonete e espaço de convívio, pontos para descanso, estacionamento, represamento e espaço gramado.

Parque Ambiental Nascentes do Neblina

Com área prevista de 277.000 m², o Parque Nascentes do Neblina será uma Unidade de Conservação implantada com o objetivo de proteger e recuperar recursos hídricos, do solo e genéticos, em específico as áreas de preservação permanente (APP), as nascentes e demais corpos d’água, sendo vetada a urbanização ou utilização da área como parque urbano.

Saneamento Integrado Águas de Araguaína

Com o Saneamento Integrado, diversos bairros de Araguaína, localizados nas áreas de influência dos córregos Neblina e Jacuba e do Rio Lontra, receberão sistemas de micro e macrodrenagem, pavimentação, implantação de parques ecológicos, além de obras de engenharia que minimizarão a ocorrência de alagamentos em áreas pontuais da cidade.

Serão diretamente beneficiadas as comunidades de 30 bairros, entre eles, o Martim Jorge, Itatiaia, Ana Maria, Morada do Sol, Maracanã, Itaipu, Vitória, Tocantins, Vila Bragantina, Alaska e parte dos setores Xixebal e Universitário.

Os recursos estão garantidos por meio de empréstimo de US$ 54,9 milhões (mais de R$ 220 milhões) entre o Município e o CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina e o prazo de execução das obras é de 48 meses.