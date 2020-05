Araguaína realiza maior número de testes da covid-19 na região

Araguaína é o município na região com maior número de testes realizados para detecção do novo coronavírus na população. Desde 25 de março, quando os primeiros testes rápidos chegaram à cidade, um total de 2.622 casos suspeitos da doença já foram testados, sendo 1.924 descartados e 698 com diagnóstico positivo até a última segunda-feira, 18.

Entre as cidades próximas, com população acima de 100 mil habitantes, de acordo com os boletins epidemiológicos também do dia 18, Balsas (MA) contava com apenas 823 diagnósticos, sendo 684 descartados e 139 positivos; Marabá com 383, destes 57 foram descartados e 326 foram confirmados; Parauapebas somava 905 diagnósticos, 333 descartados e 572 confirmados; e Palmas com 1.766 diagnósticos, sendo 1.450 casos descartados e 316 confirmados.

“Consideremos que nos lugares que testam muito, há uma proporção de cinco assintomáticos por caso confirmado. Nos lugares que testam pouco, são 15 assintomáticos por confirmado. O número de confirmados ocorre porque somos a cidade que mais testes realiza no Tocantins e, proporcionalmente, uma das que mais realiza testes no Brasil”, comentou o prefeito Ronaldo Dimas.

A Prefeitura já adquiriu no total 1.000 testes rápidos, recebeu outros 1.630 do Ministério da Saúde, por meio do Estado, e 450 doados pelas empresas Minerva Foods e Gelnex. Além disso, o Município adquiriu 6.000 tubos e 12.000 swabs para a montagem dos kits de coleta do exame PCR.

Gestão eficiente

Além de ter sido a primeira cidade do Tocantins a adquirir os testes rápidos feitos pelo sangue, Araguaína também tomou a iniciativa para a aquisição de kits para coleta de exame PCR, feito com muco do nariz ou boca. Este exame é realizado exclusivamente pelo Laboratório Central do Estado (Lacen), mas o número de kits de coleta enviados ao município não atende à demanda.

Araguaína também foi a primeira cidade do Brasil a tornar obrigatório o uso de máscaras de proteção facial em locais públicos, viabilizando a produção e distribuição de 20 mil unidades do equipamento à população carente, junto com cestas básicas, por meio da Secretaria Municipal Assistência Social. Outras 20 mil unidades estão sendo distribuídas em diversos locais da cidade, principalmente nas filas de bancos.

Diariamente, as equipes da Infraestrutura já realizam desde o início do aumento de casos na cidade, a desinfecção diária de pontos de ônibus, rodoviária, ruas próximas a hospitais, unidades de saúde e UPA, entre outros locais.

Parcerias

Uma pesquisa epidemiológica está sendo realizada na cidade, por meio da parceria da Prefeitura com a Universidade Federal do Tocantins (UFT). Diariamente, 50 testes PCR serão realizados aleatoriamente na cidade.

Em parceria com a Policia Rodoviária Federal (PRF) e postos de combustíveis da cidade, estão sendo realizados testes rápido em caminhoneiros que chegam ou passam por Araguaína, serviço complementado pela oferta de um local exclusivo para isolamento e tratamento do contaminados pelo vírus.

Todas as medidas adotadas pelo município têm sido amplamente discutidas com instituições, médicos, especialistas, associações, representantes eclesiásticos, universidades e outros, totalizando representantes de mais de 30 segmentos da sociedade.