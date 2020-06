Agência de Regulação assina o Termo de Compromisso de Gestão do Terminal Rodoviário de Almas

O Tocantins passará a contar com mais uma empresa no segmento de laticínio com adesão ao Serviço de Inspeção Estadual (SIE). O novo estabelecimento está localizado no município de Juarina, a 378 km de Palmas. O processamento inaugural foi realizado na manhã desta segunda-feira, 29, acompanhado pela Agência de Defesa Agropecuária (Adapec).

Segundo o presidente da Adapec, Alberto Mendes da Rocha, o empreendimento Laticínio Juarina, possui capacidade de processamento diário de 8 mil litros de leite, e irá produzir queijo muçarela, creme de soro de leite para uso industrial e queijo muçarela trança. “A adesão de mais este estabelecimento ao SIE mostra a confiança dos empresários no trabalho que o Governo do Estado vem executando no setor agroindustrial, informa.

Com a adesão ao SIE, a empresa poderá comercializar seus produtos para todo o território tocantinense. “Com a adesão desta indústria, passaremos a contar com 17 estabelecimentos no setor de laticínios registrados no SIE com as fiscalizações feitas pela Adapec, garantindo assim, a qualidade dos produtos que chegarão à mesa dos consumidores”, pontuou o gerente de inspeção animal da Agência, Antônio José de Sousa Caminha.

Segundo o gerente do laticínio, o senhor Fernando Dias Soares, a empresa está gerando 8 empregos diretos e a indústria atenderá cerca de 80 produtores rurais, criadores de gado leiteiro. “Foram investidos mais de R$ 800 mil neste empreendimento, e a empresa acredita que obterá retorno, porque a partir de agora podemos comercializar nossos produtos para todo o Estado e já iniciamos um processo para vendas futuras nas regiões central e sul do Tocantins”, pontuou Fernando, acrescentando que o laticínio recebeu uma boa aceitação por parte dos produtores rurais da região.

O processamento experimental foi acompanhado pela inspetora de defesa agropecuária da Adapec, Kelly Timbó; e pelo fiscal agropecuário, José Henrique Souza Quintanilha Neto. “O processamento da indústria está aprovado pela Adapec, e é importante ressaltar que mesmo em meio às dificuldades enfrentadas pela pandemia, o Laticínio Juarina está de parabéns, porque conseguiu atender todas as exigências legais, e hoje, começa a funcionar suas atividades, mostrando a força do agronegócio que não para de crescer no Estado”, destacou Kelly Timbó, acrescentando que, a partir de agora, o estabelecimento continuará sendo fiscalizado rotineiramente pela Agência.