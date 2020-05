Agência de Metrologia explica como funciona o Termômetro Infravermelho e orienta como usar o equipamento de medição de temperatura

Os secretários estaduais de Agricultura dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia se reuniram, via videoconferência, na manhã desta quinta-feira, 28, durante a Agrotins 2020 100% Digital, para tratar de assuntos de interesse comum aos estados e relacionados ao agro, como produção e preservação, aumento da produtividade, fortalecimento de projetos e ações em benefício de todos. Os quatro estados compõem o Matopiba – região considerada a grande fronteira agrícola nacional da atualidade.

O coordenador do Grupo Gestor do Matopiba e secretário da Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Tocantins, César Halum, mediou o encontro e reforçou que os estados estão somando esforços para divulgar as potencialidades da região que já responde por grande parte da produção brasileira de grãos e fibras. “No Matopiba produção e preservação andam juntas. Somos um grupo forte e coeso que prioriza o desenvolvimento da região e trabalha para fortalecer os nossos produtos, anunciando que o cerrado produz com sustentabilidade”, afirmou César Halum.

O secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia, Lucas Costa, relembrou que os estados já trabalham juntos e em conjunto com as secretarias de meio ambiente de cada estado. “Tocantins e Bahia já vêm desenvolvendo um trabalho conjunto de sucesso e estamos somando forças com os demais estados que fazem parte do Matopiba, fortalecendo nossas ações. Juntos somos mais fortes e vamos fazer a diferença”, disse ele. O secretário informou que 90% da produção de grãos do estado baiano está na região de abrangência do Matopiba.

“É um território riquíssimo em biodiversidade e nosso empenho em trabalhar de forma conjunta reforça a importância da região”, disse o subsecretário da Agricultura, Pecuária e Pesca do Maranhão, Sérgio Delmiro, que também apontou que grande parte da produção de grãos do estado é realizada na região do Matopiba.

Representando a secretaria do Agronegócio e Empreendedorismo do Piauí, Lívio Barros, parabenizou o trabalho do grupo. “São iniciativas como essa que fortalecem os estados. Estamos saindo na frente”, ressaltou.