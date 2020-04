Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa participaram de curso profissionalizante

Por meio da capacitação profissional, é possível ressocializar jovens em cumprimento de medida socioeducativa. Diante disso, o Centro de Internação Provisória Feminino de Palmas (Ceip Feminino), administrado pela Secretaria do Estado de Cidadania e Justiça (Seciju), ofertou curso de informática profissionalizante para as adolescentes na modalidade Educação a Distância (EaD).

Participaram do curso, todas as internas da unidade, sendo cinco adolescentes, com idade entre 14 e 17 anos. Oferecido pelo portal Cursos Online SP do Brasil, o curso teve duração de 40 horas, sendo realizado por meio de videoaulas e com material gráfico de apoio, as apostilas. A equipe técnica, de maneira dinâmica e interativa, participou esclarecendo dúvidas das jovens e auxiliando na absorção do conteúdo.

Segundo a servidora do Sistema Socioeducativo que foi responsável pelo curso, Kallynka Souza, o curso será um impulso para que as adolescentes entrem no mercado de trabalho. “O curso serve para a profissionalização, além de acelerar a entrada das adolescentes no mercado de trabalho, preparando-as para lidar com uma sociedade desenvolvida tecnologicamente e busca suprir uma demanda por mão de obra especializada e qualificada que o mercado de trabalho necessita”, explicou a psicóloga.

Kallynka ainda ressaltou a importância do ensino profissional como forma de valorizar as habilidades das socioeducandas. “Enquanto psicóloga, busco valorizar o melhor nas adolescentes, incentivando a busca por respeito, atenção e consideração. Com a oferta de cursos profissionalizantes, elas se sentem realizadas, pois são valorizadas e estimuladas a crescer. Por isso, a chave para o sucesso é o desenvolvimento educacional”, disse.

Capacitação e oportunidade

A adolescente J.F.C. relatou que ter acesso ao ensino profissionalizante lhe trouxe vários significados. “Gostei de ter aprendido um pouco sobre computação, isso significou muito pra mim, pois ao sair do sistema socioeducativo terei uma oportunidade de trabalho e melhoria de vida”, almejou.

Para a coordenadora da unidade, Delacir Bezerra, o ensino profissional é uma ferramenta de ressocialização. “Fazemos o possível para preparar a adolescente para o convívio social, utilizamos esse recurso disponibilizado gratuitamente e com ótimo conteúdo, ajudando as adolescentes na sua reinserção social, e disponibilizando oportunidades no mercado de trabalho”, ressaltou.