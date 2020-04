Ações de fiscalização estão sendo realizadas em Paraíso para cumprimento de regras

A Polícia Militar do Estado do Tocantins (PM/TO) segue os protocolos de segurança adotados conforme preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde (MS) e Governo do Estado, e continua trabalhando ininterruptamente no policiamento ostensivo e preventivo, bem como em ações sociais desde o dia 25 de março em todo o Estado com a Operação Covid-19, que reforçou o policiamento nas cidades tocantinenses e adotou medidas de prevenção proativas como a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para policiais militares, em consonância com o Decreto Estadual nº 6.072/2020 e o Plano de Contingência Covid-19/PMTO.

Ações preventivas para policiais militares

Com o objetivo de minimizar os riscos a contaminação de policiais militares pelo novo Coronavírus, a Polícia Militar do Tocantins tem implementado várias medidas de proteção ao seu efetivo como a implantação do trabalho remoto (Home Office) aos profissionais que pertencem ao grupo de risco, a criação do Plano de Contingência Covid-19, o funcionamento das unidades da PM/TO em todo Estado com número reduzido de servidores, além da aquisição de materiais e equipamentos de proteção como álcool em gel, luvas e máscaras. Ainda foram remanejados para algumas unidades 70 militares do serviço administrativo e de assessorias para flexibilizar as escalas, bem como atuarem nas fiscalizações.

Na última terça-feira, 7, a instituição recebeu 1,5 mil litros de Peroxy 4D, adquiridos com recursos próprios. O material está sendo utilizado na limpeza e desinfecção de viaturas. Com essa quantidade é possível produzir 60 mil litros do produto que tem ação bactericida e bacteriostática. Ele é de uso hospitalar, sendo o que há de mais moderno na área de desinfecção. A PM/TO recebeu também sete mil máscaras da empresa Kenerson Go Eyewear, no último dia 23 de março. A entrega voluntária das unidades de máscaras respiratórias tem o objetivo de auxiliar a proteção de policiais militares e profissionais da saúde que trabalham no Estado.

Ainda pensando na segurança dos policiais militares e de toda a sociedade, corporação fez a aquisição de quatro mil litros de álcool em gel 70%, que foi distribuído a todas as unidades do Estado. Foram 800 volumes em galões de cinco litros. O material está sendo utilizado pelos profissionais da instituição para assepsia das mãos, sempre que não for possível lavá-las, conforme Plano de Contingência Covid-19. Além disso, a PM/TO realiza campanhas educativas sobre a limpeza e assepsia das viaturas e equipamentos de trabalho, bem como os cuidados individuais no trabalho e em casa.

Todas as unidades da PM/TO no Estado receberam e estão utilizando o material. Essas medidas adotadas pela instituição visam diminuir ao máximo o contágio da Covid-19 entre o efetivo da Polícia Militar, especialmente os policiais que trabalham no serviço operacional e estão na linha de frente. Nesse sentido, a PM/TO conta ainda com serviço de saúde, social e psicológico que atende todos os policiais.

O Comando da Polícia Militar informa que a instituição tem se preparado desde o início da pandemia para o enfrentamento das situações que dela venham surgir e ressalta que a Polícia Militar do Tocantins manterá inalterado o policiamento ostensivo e preventivo em todo Estado garantindo a segurança do cidadão tocantinense.

Policial militar diagnosticado com a Covid-19

A Polícia Militar informa que nesse sábado, 11, foi diagnosticado o primeiro caso de Covid-19 em um policial militar. O policial militar é morador da cidade de Cariri, porém atua na cidade de Figueirópolis.

O policial militar está sendo acompanhado pelo médico e serviço social do 4º BPM e apresenta bom quadro clínico de saúde. Ao todo, por medida de segurança, seis policiais militares do destacamento estão em isolamento domiciliar e o processo de desinfecção do destacamento, viatura, armamentos e equipamentos já foi realizado. O Comando do 4º BPM providenciou o remanejamento de novas equipes policiais para a cidade para dar continuidade das ações de segurança pública no local.

Além do caso confirmado a PM/TO monitora em todo Estado outros 7 casos suspeitos, sendo 4 casos na capital e três no interior do Tocantins.