A Prefeitura de Gurupi convoca candidatos classificados em concurso público do Quadro Geral

A Fundação de Meio Ambiente (FMA) juntamente com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) darão início a partir desta segunda-feira, 26, ao plantio de árvores nativas, no entorno do Córrego Sussuapara, nas proximidades do Colégio Militar. A ação faz parte do programa MudaClima.

Na atividade, que tem como intuito ajudar na recuperação da área verde em torno do córrego, serão plantadas mais de três mil mudas de diferentes espécies e com características do cerrado tocantinense.

O programa tem como objetivo plantar mais de 30 mil mudas de árvores em Palmas, e desse modo, contribuir para a ampliação de áreas arborizadas na Capital, além de auxiliar diretamente na recuperação dos espaços verdes degradados por conta da ocupação urbana.

A FMA reforça que, para alcançar as metas do programa e minimizar as altas temperaturas causadas por meio das alterações climáticas dos últimos anos, se faz necessário, entre outras coisas, a participação de todos os setores da sociedade para agir em conjunto, e reforçar as ações de combate a degradação e preservação ambiental no município.