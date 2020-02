A Prefeitura de Gurupi convoca candidatos classificados em concurso público da Secretaria de Saúde

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, recebeu na tarde desta terça-feira, 4, em seu gabinete no Palácio Araguaia, o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira. O objetivo foi discutir o projeto do Parque Linear da cidade e outras parcerias entre o Governo do Estado e a prefeitura de Gurupi.

“Foi uma audiência proveitosa, discutimos a construção do parque linear da cidade e outras obras que entendemos serem importantes para a cidade de Gurupi. Achamos importante essa parceria entre o Estado e a Prefeitura para resolver essas demandas. O parque linear é um sonho da comunidade local e eu vim tratar dessa demanda com o Governador”, disse o prefeito Laurez Moreira.

Por sua vez o governador Mauro Carlesse ressaltou que o Governo sempre esteve disposto a discutir parcerias para realizar as obras reclamadas pelos gurupienses e que os recursos para desapropriação da área já são uma realidade. “É uma obra importante, que vai promover qualidade de vida para toda a comunidade e tornar a cidade uma das mais bonitas do Estado”, sustentou lembrando o Decreto publicado ainda em 2019, que trata da desapropriação da área.

O parque contará com equipamentos para atividades físicas, áreas de descanso em meio à natureza, trilhas ecológicas, pistas de caminhada, além do lago que será formado com o represamento do córrego Pouso do Meio. Por sugestão do governador Mauro Carlesse foi ampliada a lâmina d’agua, inicialmente prevista para 20 mil metros quadrados e inclusão de uma pista para prática de ciclismo.

Decreto

O governador Mauro Carlesse publicou na edição do Diário Oficial do dia 11 de setembro do ano passado o Decreto que declara de utilidade pública uma área de aproximadamente 22 hectares nas margens do Córrego Pouso do Meio, entre a Avenida Goiás e a BR-153, onde será construído, por meio de uma parceria entre o município e o Governo do Estado, um Parque Linear.

O Decreto declarou áreas públicas partes das chácaras 40 e 42, 43, 43-A e 43-B. Conforme o Decreto, o espaço propiciará a conscientização quanto à preservação ambiental, com a proteção da fauna, da flora e dos recursos hídrica presentes no local, de maneira sustentável.